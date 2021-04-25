عشرات الوفيات والإصابات بحريق ضخم في مستشفى بالعاصمة العراقية

2021/04/25 | 00:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر طبية عراقية إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بحالات اختناق عقب حريق نشب داخل مستشفى ببغداد.

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