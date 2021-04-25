2021/04/25 | 00:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مدير الدفاع المدني يعلن إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً من حادث الحريق في أبن الخطيب » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 00:36

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