حريق مستشفى ابن الخطيب.. مدير الدفاع المدني: تمكنا من إنقاذ 90 شخصاً من أصل 120

2021/04/25 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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الدفاع المدني تعلن استكمال عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في ردهات مستشفى ابن الخطيب

الدفاع المدني: فرقنا بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ المرضى الراقدين من المصابين بكورونا

الدفاع المدني تؤكد تسجيل إصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث

مدير الدفاع المدني: تمكنا من إنقاذ 90 شخصاً بين مريض ومرافق من أصل 120

مدير الدفاع المدني: الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب

مدير الدفاع المدني: لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق

يتبع ..

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