عشرات الضحايا جراء اندلاع حريق في مستشفى ببغداد يضم مرضى كورونا

2021/04/25 | 01:21 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت فرق الدفاع المدني بعمليات إخلاء المرضى بالتزامن مع عمليات إخماد النيران (تويتر)

اندلع ليل السبت - الأحد حريق هائل في مستشفى "ابن الخطيب" شرقي العاصمة العراقية بغداد، والذي يضم مصابين بفيروس كورونا.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية إنّ حريقاً نشب في مستشفى "ابن الخطيب"، موضحة في بيان أنها أرسلت 20 فرقة إطفاء للسيطرة عليه، من دون تحديد أسباب نشوبه.

وأشار البيان إلى أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخلاء المرضى الراقدين بالتزامن مع عمليات إخماد النيران".

وأفادت وسائل إعلام عراقية بإخلاء 20 جثة، بينما أكد الدفاع المدني إنقاذ 90 مريضاً من أصل 120 راقدين بالمستشفى المحترق.

وذكرت مصادر صحية، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، أن 10 أشخاص توفوا على الأقل، إلى جانب إصابة آخرين بحالات اختناق جراء الحريق في حصيلة أولية، موضحة أن الحصيلة قابلة للزيادة.

10 وفيات واكثر من 30 جريح جراء انفجار عبوات الأوكسجين في مستشفى الخطيب الذي يضم مرضى #كورونا في #بغداد.حادثة مؤلمة ولا يجوز أن تمر مرور الكرام دون محاسبة لكل مقصر.



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— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) April 24, 2021

وبينت المصادر أنّ فرق الإنقاذ واجهت صعوبة في إنقاذ المرضى، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، وخصوصاً المصابين بفيروس كورونا، إذ إن المستشفى يحتوي جناحاً خاصاً للمصابين بالفيروس.

وقالت مديرية الدفاع المدني العراقية، في بيان منفصل، إنّ فرقها تمكنت مساء السبت من السيطرة على حريق اندلع في الجامعة العراقية شمالي بغداد، مشيرة إلى أن "فرق الدفاع المدني تمكنت بوقت قياس من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل الطابق الخامس في كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية".

وتابعت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اندلعت داخل السقوف الثانوية، وأخمدت الحريق بغضون دقائق، فحالت دون انتشار الحادث إلى باقي طوابق الكلية، وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"، مشيرة إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني فيما يخص التسليك الكهربائي داخل السقوف الثانوية".

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في وقت سابق السبت، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في معمل نجارة ومقهى في حي التجار شمالي بغداد، موضحة أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران داخل المعمل والمقهى المحترق من أربع جهات، ومنعت توسع النيران إلى الملعب الرياضي الملاصق وانهت الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

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