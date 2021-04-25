المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق مستشفى ابن الخطيب .

2021/04/25 | 01:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت المفوضية العليا لحقوق الانسان

حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي

تشير التقارير الاولية الى انفجار

قنينة اوكسجين أدت الى احتراق وأصابة

عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين

قتيل وجريح .





وتعد الم

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