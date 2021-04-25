ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس

2021/04/25 | 01:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي

خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم

السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من

الليجا، في معقل الميرنجي ملعب ألفريدو

دي ستيفانو.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده

إلى 71

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