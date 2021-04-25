الشرطة العراقي يخسر امام الاهلي السعودي في بطولة ابطال اسيا

2021/04/25 | 01:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نادي الشرطة العراقي، اليوم

السبت، امام نظيره الاهلي السعودي

بنتيجة هدفين لهدف واحد، ضمن منافسات

دوري المجموعات لبطولة ابطال اسيا.

وسجل الفريق السعودي هدفه الاول عن طريق

لاعبه السوري عمر السو

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