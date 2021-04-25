أنقرة تستدعي السفير الأميركي بعد اعتراف واشنطن بالإبادة الأرمنية

2021/04/25 | 01:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى وزير الخارجية التركي، السبت، السفير الأميركي للاحتجاج على قرار الرئيس جو بايدن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

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