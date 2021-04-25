بعد حريق مستشفى ابن الخطيب.. مفوضية حقوق الانسان تطالب بإقالة وزير الصحة

2021/04/25 | 01:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، ووكلاء الوزارة من مناصبهم "فوراً" بعد حادثة اندلاع الحريق في مستشفى ابن الخطيب للعزل العام للمصابين بفيروس كورونا.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "تابعت حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب والذي تشير التقارير الاولية الى انفجار قنينة اوكسجين أدت إلى احتراق وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى بين قتيل وجريح".

وعدّت المفوضية "هذه الحادثة اقل ما يقال عنها انها جريمة بحق المرضى الذين اضطرتهم شدة المرض نتيجة الاصابة بوباء كورونا الى اللجوء الى المستشفى ومنح الثقة لوزارة الصحة والبيئة ومؤسساتها على ارواحهم واجسادهم فكانت النتيجة ان يحترقوا فيها بدل التشافي".

وطالبت "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باقالة وزير الصحة ووكلائه واحالتهم الى التحقيق، وإدارة الوزارة بشكل شخصي من موقع أدنى وبمعية فريق استشاري من اساتذة الجامعات والكليات الطبية العراقية لادارة هذه الوزارة الحيوية في هذا الظرف العصيب".

وكان مصدر امني افاد، السبت، بارتفاع حصيلة الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء 21 جثة من المرضى الراقدين داخل المستشفى واصابة 40 مريضاً".

وقبل ذلك أفاد مصدر لـ (لغداد اليوم)، بأن "شخصين توفيا جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وذلك كحصيلة أولية للحادث".





وأضاف، أن "12 شخصا أصيبوا بسبب الحريق، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأثار حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، الذي اندلع مساء السبت، هلعاً لدى ذوي الراقدين في المشفى.





وفي وقت سابق، ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن "حريقا نشب داخل مستشفى ابن الخطيب عند جسر ديالى، حيث تم توجيه اكثر من 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

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