عاجل | مصدر طبي: 21 وفاة ونحو 30 حالة اختناق جراء حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 01:43 - المصدر: قناة التغيير

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مفوضية حقوق الانسان تطالب الكاظمي بإقالة وزير الصحة بعد مجزرة مستشفى ابن الخطيب

مصدر طبي: 21 وفاة ونحو 30 حالة اختناق جراء حريق مستشفى ابن الخطيب

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