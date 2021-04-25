بعد كارثة المستشفى.. مفوضية حقوق الانسان تطالب الكاظمي باقالة وزير الصحة واحالته الى التحقيق

2021/04/25 | 01:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان

في العراق، اليوم الأحد، رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة وزير

الصحة والبيئة حسن التميمي، ووكلاء

الوزارة من مناصبهم فوراً بعد حادثة

اندلاع الحريق في مستشفى ابن

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