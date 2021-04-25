"العالم كلها احترقت وماتت".. اللقطات الأولى من حريق مستشفى بغداد المروّع

2021/04/25 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل إعلام عراقية، الأحد، مقاطع فيديو مروعة تظهر الذعر الذي عاشه من كانوا في داخل مستشفى ابن الخطيب المخصص لعلاج كورونا في بغداد، أثناء تعرضه لحريق مدمر.

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