محافظ بغداد يوجه بفتح المستشفيات لاستقبال مرضى أبن الخطيب

2021/04/25 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بفتح المستشفيات في جانبي الرصافة والكرخ لاستقبال المصابين واسعاف مرضى مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "محافظ بغداد محمد جابر العطا يتابع بألم بالغ الحادث الأليم الذي جرى قبل ساعات في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد ، وقد سخرت دوائر الدفاع المدني وكذلك الكوادر الصحية جهودها من اجل انقاذ ارواح الراقدين في المستشفى".وأضاف البيان، ان "المحافظ وجه بفتح المستشفيات في جانبي الرصافة والكرخ لاستقبال المصابين واسعاف المرضى الذين كانوا في مكان الحادث ، كما دعا وزارة الصحة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب الحادث وتقديم المقصرين الى العدالة" .هذا واندلع مساء السبت حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

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