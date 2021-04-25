أمر بفتح تحقيق فوري.. الكاظمي ينعى شهداء حريق مستشفى ابن الخطيب ويوجه باستقدام المعنيين

2021/04/25 | 02:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، باستقدام مدير مستشفى ابن الخطيب ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن الاخير "نعى شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، وامر بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة".

وامر الكاظمي وفقا للبيان، بـ "استقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ "منح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

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