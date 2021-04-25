منحهم حقوق الشهداء.. الكاظمي يوجه بالتحقيق الفوري مع المسؤولين عن حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 02:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الاحد، باستقدام مدير مستشفى ابن

الخطيب ومدير الأمن والمسؤولين عن

صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق

الفوري معهم على خلفية الحادث.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان،

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