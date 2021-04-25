2021/04/25 | 02:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الفرق الطبية في محافظة كربلاء،

من إنقاذ حياة طفل بعد اختراق "شيش

حديدي" وجهه ليخرج من إذنه اليسرى.

وقالت صحة كربلاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "طفل من قضاء عين

التمر، إسمه " (محسن ميثم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجا باعجوبة.. شيش حديد يخترق رأس طفل في كربلاء (صور صادمة)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجا باعجوبة.. شيش حديد يخترق رأس طفل في كربلاء (صور صادمة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).