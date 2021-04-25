مطالبات بإقالة وزير الصحة بعد

2021/04/25 | 02:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق بإقالة وزير الصحة بعد الحريق الذي اندلع، ليل السبت الأحد، في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19.

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