2021/04/25 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأمر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، نعى شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد" .وأضاف، ان "الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وامر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".وأشار إلى ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق".هذا واندلع مساء السبت حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يأمر بالتحقيق الفوري في أسباب حادث مستشفى أبن الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يأمر بالتحقيق الفوري في أسباب حادث مستشفى أبن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).