2021/04/25 | 02:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد .واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجّه بالتحقيق الفوري بحادثة حريق مستشفى “ابن الخطيب” المركز الخبري الوطني.

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