2021/04/25 | 02:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جريمة مستشفى “أبن الخطيب” ..



أين الخلل وما ذنب الضحايا ؟ المركز الخبري الوطني.

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