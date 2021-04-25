أوامر فورية للكاظمي بعد

2021/04/25 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادث الحريق "المأساوي" الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد فجر الأحد وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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