محافظها: منحنا الشباب فرصة المشاركة بإدارة ذي قار

2021/04/25 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: آمنة السلامي

قال محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي: إنه تم تغيير جميع أعضاء كابينة الحكومة المحلية في ذي قار وتشكيل إدارة جديدة لإعطاء فرصة للشباب والطاقات الواعدة في إدارة المحافظة.

وأضاف الخفاجي، في حديث لـ”واع”، أن “المحافظة تراقب أداء مديري الدوائر وتقدم الدعم في تنفيذ برامج العمل”، مؤكداً أنه “سيجري إعفاء المتلكئين منهم بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة”.



وأشار إلى أن “هناك تواصلاً وتفاهماً مع شيوخ العشائر من أجل ترسيخ الأمن ودعم خطة التنمية في المحافظة”.

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