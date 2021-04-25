مصر تعزي العراق بحريق مستشفى ابن الخطيب وتؤكد تضامنها التام

2021/04/25 | 03:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لحكومة العراق وشعبها في ضحايا الحريق المُروع الذي طال مستشفى ابن الخطيب ببغداد.وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، انها "تعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص".واضافت "كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء"، داعية "الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين".واكدت ان "مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم".

وكان مصدر امني افاد، السبت، بارتفاع حصيلة الحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وقال المصدر ان "فرق الدفاع المدني قامت باخلاء 21 جثة من المرضى الراقدين داخل المستشفى واصابة 40 مريضاً".

وقبل ذلك أفاد مصدر لـ (لغداد اليوم)، بأن "شخصين توفيا جراء الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، وذلك كحصيلة أولية للحادث".





وأضاف، أن "12 شخصا أصيبوا بسبب الحريق، وسط توقعات بارتفاع أعداد المصابين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأثار حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، الذي اندلع مساء السبت، هلعاً لدى ذوي الراقدين في المشفى.





وفي وقت سابق، ذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، أن "حريقا نشب داخل مستشفى ابن الخطيب عند جسر ديالى، حيث تم توجيه اكثر من 20 فرقة اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

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