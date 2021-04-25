إخماد حريق مستشفى ابن الخطيب وانقاذ المرضى

2021/04/25 | 03:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق مستشفى أبن الخطيب وانقاذ المرضى جنوب شرقي بغداد.

وذكر بيان للمديرية انه “بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، فرق الدفاع المدني تستنفر جهدها وتنجح في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق هائل داخل مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا، بعد اناستكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين في الردهات بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها جنوب شرق بغداد” .

وأضاف، ان “فرق الدفاع المدني بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ المرضى الراقدين المصابين بفايروس كورونا من خلال النوافذ وسلالم الطوارئبالتزامن مع عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران واخمادها بشكل تام مع تسجيل اصابات وخسائر بشرية نتيجة الحادث وشدتالنيران” .

واشار الى ان” الدفاع المدني طالب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائيةلتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر“.

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