رئاسة البرلمان تدعو الى اجتماع عاجل بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعت رئاسة مجلس النواب، لجنة الصحة والبيئة النيابية الى اجتماع عاجل بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد.وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "رئاسة مجلس النواب تابعت الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى".واضاف، ان" رئاسة المجلس تعبِّر عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة من ضحايا ومصابين، كما إنها تدعو لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة".وتابع:" وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا".هذا واندلع مساء السبت حريق داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخلاء المرضى واخماده.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا انه "تم توجيه اكثر من 20 فرق اطفاء بقيادة مدير عام الدفاع المدني".

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