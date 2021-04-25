2021/04/25 | 03:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت رئاسة مجلس النواب ،الاحد، لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل للوقوف على أسباب حادث حريق مستشفى أبن الخطيب.واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تابعت رئاسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة البرلمان تدعو إلى اجتماع عاجل لكشف أسباب فاجعة ابن الخطيب ومحاسبة المقصرين المركز الخبري الوطني.

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