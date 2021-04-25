رئاسة البرلمان: دعوة إلى اجتماع عاجل لكشف أسباب فاجعة ابن الخطيب ومحاسبة المقصرين

2021/04/25 | 03:42 - المصدر: وكالة ناس

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بيان

تابعت رئاسة مجلس النواب الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب، والذي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابة عشرات المرضى الراقدين في المستشفى.

وإذ تعبِّر رئاسة المجلس عن بالغ ألمها للخسائر البشرية البالغة من ضحايا ومصابين، فإنها تدعو لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى اجتماع عاجل لممارسة الدور الرقابي مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الفاجعة، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك متابعة إسعاف المصابين بسبب الحريق وعلاجهم داخل وخارج العراق وتعويض ذوي الضحايا.

رحم الله ضحايا الحادث، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.

رئاسة مجلس النواب25 نيسان 2021

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