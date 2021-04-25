الشيخ حمودي يعزي أسر شهداء “ابن الخطيب” ويدعو لتحقيق فوري: الحرائق المتكررة تثير الريبة

2021/04/25 | 03:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ طالب الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، اليوم الأحد، الحكومة العراقية، بالتحقيق الفوري في فاجعة مستشفى ابن الخطيب، داعيا إلى إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء.وقال سماحته في بيان ورد لـ”الأيام نيوز” “نتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء الذين سقطوا في حريق مستشفى ابن الخطيب، وأبناء شعبنا، سائلين الله أن يسكن […]

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