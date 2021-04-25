لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية: فاجعة مستشفى ابن الخطيب توجب إقالة جميع المسؤولين وإحالتهم للقضاء

2021/04/25 | 03:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

فجعنا بكارثة يهتز لها وجدان الإنسانية

نتيجة الفشل والفساد المتراكم والمهيمن

على مفاصل الدولة عمومًا والخدمية

خصوصًا فتسبب الإهمال والفساد مجددًا

بإزهاق ارواح بريئة وجرحى آخرين كانوا

بأمس الحاجة

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