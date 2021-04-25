دعت الى اجتماع عاجل.. رئاسة البرلمان تطالب الكشف عن أسباب فاجعة ابن الخطيب ومحاسبة المقصرين وتقديمهم الى العدالة

2021/04/25 | 03:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم

الأحد، لجنة الصحة والبيئة النيابية

إلى عقد اجتماع عاجل للوقوف على حادث

حريق أتى على مستشفى ابن الخطيب وأوضع

عشرات الضحايا والإصابات.

وذكرت الرئاسة في بيان، تلقته

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