2021/04/25 | 04:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال اجتماع طارىء ..الكاظمي يوجه باعلان الحداد على ارواح شهداء حادث مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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