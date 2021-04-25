2021/04/25 | 04:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تصدر بيان بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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