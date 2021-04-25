2021/04/25 | 04:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني “بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة.ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يعزي عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ويطالب بمحاسبة المقصرين المركز الخبري الوطني.

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