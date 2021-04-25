2021/04/25 | 04:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الصحة، الاحد، بياناً بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ادناه نص البيان:

في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد لا تزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذي تسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيب والجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحايا والجرحى.

وقد قرر رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لاعلان نتائجه امام الجمهور.

وفي هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الاعلام والجماهير الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرض الخروج من اثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على اسباب حصوله وعدم الاسهام باي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول الى ذلك.

كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في اداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرة والواعية.

رحم الله الشهداء وشافى الجرحى ومكن الأبطال المجاهدين من ملاكات الوزارة والجهات الساندة لها في عبور هذه الازمة.

وزارة الصحة والبيئةالأحد ٢٥ نيسان ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).