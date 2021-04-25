الكاظمي: أطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة

2021/04/25 | 04:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغدادعلى خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع وبحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ان “الحادث الاليم الذي وقع الليلة في مستشفى ابن الخطيب حدثمؤلم ولهذا كان يجب ان نجتمع في الليلة نفسها وبهذه الساعة المتأخرة لنتحدث معكم ومع شعبنا بوضوح“.

واضاف “الرحمة للارواح التي زهقت نتيجة هذا الحادث الاليم، وجهنا باعتبارهم شهداء ، كما وجهنا برعاية الجرحى على كل المستوياتداخل وخارج العراق“.

وتابع “اقولها بصراحة الحادث هو مس بالامن القومي العراقي، وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ويجب ان لانترك مثل هذه الاحداث تمرمرور الكرام“.

واشار الى انه “مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الامن والصيانةوكل المعنيين الى حين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم“.

ولفت الى ان “الاهمال بمثل هذه الامور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب ان يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين“.

واكمل “يجب ان يتم تدقيق الاجراءات الامنية والوقائية لكل المستشفيات في العراق، وتشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيقاجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والاماكن العامة خلال اسبوع واحد وفي كل انحاء العراق“.

وزاد “اي تهاون سنحاسبه بقوة ..



اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء ابرياء، غدا اذا تقاعسنا سيسقط اخرون ..



يجب ان لا يقول لي احدتماس كهربائي ..



هذا امر معيب، افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة او مستشفى، واي دائرة تتحجج بالتماس الكهربائي ساحاسبالجميع فيها“.

وتسائل “اين جيش الموظفين للصيانة؟ اين الفنيين ؟ اين الجهات الرقابية؟ اين امن المستشفيات والوزارات والاماكن العامة“.

واكمل “لديكم توجيه واضح ..



كل مدير عليه ان ينزل بنفسه ويدقق اجراءات السلامة وعلى وزارة الداخلية تهيئة فرقها المختصة لهذا الغرض،ولن اسمح ان يظهر مسؤول بالدفاع المدني يقول ارسلنا كتبا رسمية، اذهبوا بانفسكم ودققوا وافحصوا اجراءات السلامة والوقاية“.

واتم “اطلب نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان“، موجها

باعلان الحداد على ارواح شهداء الحادث الاليم“.

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