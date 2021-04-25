الصحة تعلن إنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين بمستشفى الخطيب

2021/04/25 | 04:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، إنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين بمستشفى الخطيب، بعد نشوب حريق في المستشفى.

وفيما يلي نص بيان وزارة الصحة:

“في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالامكانيات المتوفرة وبتعاونحكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج باقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابنالخطيب في جانب الرصافة من بغداد لا تزال فرق الدفاع المدني في موقع الحادث تحقق لمعرفة الاسباب التي أدت الى هذا الحريق والذيتسبب بفقدان ارواح العديد من المرضى الراقدين ومرافقيهم، وعلى الفور قامت ملاكات الوزارة ودائرة صحة الرصافة ومستشفى ابن الخطيبوالجهات الساندة المعنية بانقاذ اكثر من 200 مواطن من المرضى الراقدين، وستعلن الوزارة في وقت لاحق الموقف الدقيق لاعداد الضحاياوالجرحى.

وقد قرر دولة رئيس الوزراء سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفنيللمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة واجراء تحقيق عاجل لاعلان نتائجه امام الجمهور.

وفي هذا الظرف الحرج والخطير تدعو وزارة الصحة وسائل الاعلام والجماهير الى التكاتف مع كوادر الوزارة والجهات الساندة لغرضالخروج من اثار هذا الحادث المؤسف والوقوف على اسباب حصوله وعدم الاسهام باي توجهات تشتت الجهد المطلوب للوصول الى ذلك.

كما وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في اداء دورها وعملها في جميع الميادين التي تتصدى فيها منذ بداية الجائحة مسنودةً بالجهود الخيرةوالواعية.

رحم الله الشهداء وشافى الجرحى ومكن الأبطال المجاهدين من ملاكات الوزارة والجهات الساندة لها في عبور هذه الازمة“.

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