فيديو يوثق لحظة انفجار أسطوانات الأوكسجين بمستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 04:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه لحظة انفجار اسطوانات الأوكسجين خلال الحريق الذي اشتعل في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، فجر الأحد.

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