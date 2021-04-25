طلب نتائج التحقيق خلال 24 ساعة.. الكاظمي: يجب ان لا يقول لي احد تماس كهربائي هذا امر معيب

2021/04/25 | 04:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام

للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً

طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات

الامنية والمسؤولين في مقر قيادة

عمليات بغداد، فجر الاحد، على خلفية

حادث الحريق في مستشفى ابن

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