وزارة الصحة العراقية تصدر بياناً بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 04:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة

كامل ملاكاتها لمواجهة الازمة

الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم

وبالامكانيات المتوفرة وبتعاون حكومي

ونيابي وشعبي وخيري لغرض ال

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