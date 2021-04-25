ثلاثة قتلى في هجوم يستهدف ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري

2021/04/25 | 04:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” في 24 نيسان/ابريل 2021 تظهر تصاعد الدخان من ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس غرب سوريا © سانا/ا ف ب – بيروت (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في تفجير استهدف السبت ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مدينة بانياس السورية، في أول هجوم من […]

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