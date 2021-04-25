برهم صالح حول فاجعة ابن الخطيب: ندعم قرارات الحكومة والبرلمان لمحاسبة المقصرين

2021/04/25 | 04:44 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس الجمهورية يعزي عوائل ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ويطالب بمحاسبة المقصرين

"بنفوس يعتصرها الألم، تابعنا عن كثب الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ونتابع التقارير المتعلقة بها لحظة بلحظة.

ندعم القرارات الصادرة عن الحكومة ومجلس النواب بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشد على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في انقاذ المصابين واسعافهم.

وإننا إذ نتوجه بخالص العزاء لعائلات الضحايا، نتقدم لأسر المصابين بكامل المواساة ونسأل الله ان يمن عليهم بالشفاء العاجل".

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