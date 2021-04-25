يتامى في شارع يتيم - عبدالله عطية شناوة

2021/04/25 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة أذكر من أيام الطفولة والصبا، زيارات السياح الأجانب لسوق الصناعات الشعبية التقليدية في بغداد، سوق النحاسين، الذي يسمى شعبيا بسوق الصفافير، حيث لا تتوقف المطارق عن طرق النحاس ليصنع النحاسون منه، أوانٍ وأباريق، أو صحون ينقشون عليها صورا تمثل معالم أثرية عراقية كأسد بابل، أو المئذنة الملوية أو إيوان كسرى، كان السياح يجدون في ضجيج المطارق المتواصل على الفضة والنحاس شيئا غير مألوف يستمتعون بلا مألوفيته، ......





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