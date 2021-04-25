حول القدس والمخاطر المتزايدة على هويتها الفلسطينية - نهاد ابو غوش

2021/04/25 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش حول القدس والمخاطر المتزايدة على هويتها الفلسطينية*نهاد أبو غوش ترافقت التطورات السياسية المتصلة بصفقة القرن وما تلا الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة لها، بتطورات سياسية وميدانية حادة ومتسارعة في مدينة القدس تنسجم وتمهد لتنفيذ صفقة ترامب – نتنياهو من الزاوية الإسرائيلية، وتزيد من صعوبات وتعقيدات الدور الوطني في مجابهة هذا المخطط من الزاوية الفلسطينية، وفيما يلي بعض ......





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