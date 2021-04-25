قصة الولايات المتحدة (25) – مشاكل الرخاء - محمد زكريا توفيق

2021/04/25 | 04:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق "الحرب؟"، تعجب عامل الصليب الأحمر السابق في مقابلة صحفية.



"الحرب كانت نزهت لأمريكا".



قد تتعجب من الرأي الذي يقول، إن الأميركيين كانوا الشعب الوحيد في العالم الذي استفاد من الحرب العالمية الثانية.



لقد انتهت الحرب وهم أسعد حالا وأقوى اقتصادا وأكبر نفوذا.



لم تقصف بيوتهم، وتدمر جسورهم ومصانعهم.



لقد حاربوا فوق أرض ليست لهم، مصانعهم كانت تعمل بكامل طاقاتها، لتصب الثرة في أياديهم.



في الس ......





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