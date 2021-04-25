الكاظمي يوجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 04:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وذكر بيان عن مكتب الكاظمي ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفيةالحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب“.

وشهدت المستشفى، حادث حريق اسفر عن وفاة عدد من المرضى الراقدين في المستشفى المخصصة لعلاج اصابات كورونا.

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