2021/04/25 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، صباح الأحد، الحداد على أراوح ضحايا الحريق الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا حريق المستشفى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن الحداد على أرواح ضحايا حريق المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).