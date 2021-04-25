سحب يد 4 مسؤولين.. الصحة: انقذنا أكثر من 200 مريض في مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 04:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، عن

إنقاذ أكثر من 200 مواطن من المرضى

الراقدين في مستشفى ابن الخطيب في

بغداد.

وقالت الصحة في بيان، انه "في هذه

الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير

في مستشفى ابن الخ

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