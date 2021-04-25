فاجعة في مستشفى ببغداد ..25 قتيلاً في حريق وذعر بين المرضى والزوار

2021/04/25 | 05:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان في فاجعة جديدة في بغداد ، لقي 25 شخصاً في الأقلّ مصارعهم في حريق هائل اندلع ليل السبت-الأحد في وحدة للعناية المركّزة في مستشفى ببغداد يتعالج فيها مصابون بكوفيد-19، وفق مصادر طبية وأمنية.وعمت النيران والدخان الخانق معظم اقسام المستشفى وتوعد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة في اجتماع طارىء بعد الحريق مباشرة بمحاسبة […]

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