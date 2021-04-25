البرلمان العربي يعزي بضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 05:15 - المصدر: وكالة ناس

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خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث ⁧ #حريق_مستشفى_ابن_الخطيب_ببغداد⁩ ، والعزاء موصول لحكومة وشعب ⁧ #جمهورية_العراق⁩، نسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل.

‏⁧ #العراق⁩

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي

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