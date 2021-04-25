القبض على شخصين مخمورين اعتديا على العوائل وسط كربلاء

2021/04/25 | 05:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاحد، عن

القاء القبض على شخصين مخمورين قاما

بالاعتداء على العوائل وسط المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم شرطة النجدة

المنتشرة والمكلفة بتأ

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